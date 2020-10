I vigili a Napoli non sanno se stanno fermando un positivo che ha violato la quarantena

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Le sanzioni per i positivi al Coronavirus che evadono lasono severissime e comprendono anche l’arresto del soggetto con il carcere fino a 18 mesi in caso di condanna. Peccato che anon possano applicarle. Non c’è un database che possa informarli quando controllano qualcuno per strada se si trovino di fronte a un contagiato. Il Mattino racconta che gli agenti della polizia locale dihanno grosse difficoltà a reperire i dati se si trovano di fronte a un cittadino napoletano. Se poi si trovano nella circostanza di effettuare un controllo a una persona che abita fuori città gli accertamenti diventano impossibili. Gli unici controlli che possono fare iinsomma sono quelli sull’uso della mascherina e sul rispetto delle norme anti ...