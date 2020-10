I tre fronti di Conte, premier sotto assedio. Ora il suo immobilismo terrorizza anche gli alleati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tre fronti per un premier sotto assedio. Il primo è quello interno alla sua maggioranza: lo stop di ieri di Renzi sulle riforme è stato solo un campanello d’allarme. Ma tutto sommato poca cosa se raffrontato al cappio che stanno stringendo intorno al collo di Conte i ministri Franceschini e Speranza. Nel governo, i due rappresentano l’ala rigorista, la più sensibile alle voci degli scienziati del Cts. Spingono perciò per l’adozione di soluzioni drastiche. Come il coprifuoco serale già adottato in Francia. Un mezzo avallo in tal senso è arrivato anche da Nicola Zingaretti, nella doppia veste di leader del Pd e governatore del Lazio. Infatti non lo ha escluso, ma ha auspicato «collaborazione» tra governo e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Treper un. Il primo è quello interno alla sua maggioranza: lo stop di ieri di Renzi sulle riforme è stato solo un campanello d’allarme. Ma tutto sommato poca cosa se raffrontato al cappio che stanno stringendo intorno al collo dii ministri Franceschini e Speranza. Nel governo, i due rappresentano l’ala rigorista, la più sensibile alle voci degli scienziati del Cts. Spingono perciò per l’adozione di soluzioni drastiche. Come il coprifuoco serale già adottato in Francia. Un mezzo avallo in tal senso è arrivatoda Nicola Zingaretti, nella doppia veste di leader del Pd e governatore del Lazio. Infatti non lo ha escluso, ma ha auspicato «collaborazione» tra governo e ...

La mascherina? Se possono la evitano. Ma se devono indossarla per Dpcm, lo fanno a modo loro, lasciando fuori il naso o tenendola abbassata sul mento per tirarla su alla bisogna. Le mani? Le lav ...

Eroi del Covid, tre candidati all’ “Ordine al merito”

Si tratta del medico D’Apote e dei direttori delle due rsa senza Coronavirus Sul fronte delle benemerenze, il regolamento è pronto e andrà in commissione ...

La mascherina? Se possono la evitano. Ma se devono indossarla per Dpcm, lo fanno a modo loro, lasciando fuori il naso o tenendola abbassata sul mento per tirarla su alla bisogna. Le mani? Le lav ...Si tratta del medico D’Apote e dei direttori delle due rsa senza Coronavirus Sul fronte delle benemerenze, il regolamento è pronto e andrà in commissione ...