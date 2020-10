I servizi russi di nuovo in campo per aiutare Trump a vincere le elezioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le agenzie di intelligence statunitensi lo scorso anno hanno messo in guardia la Casa Bianca sul fatto che l’avvocato personale del presidente Trump, Rudolph W. Giuliani, era l’obiettivo di un’operazione dell’intelligence russa, che voleva influenzarlo per alimentare la disinformazione del presidente sul conto di Joe Biden e il figlio Hunter. È lo scoop pubblicato dal Washington Post. Il giornale, citando alcune fonti (comprese le comunicazioni intercettate), riporta che i rapporti di Giuliani con persone legate all’intelligence russa sono iniziati durante un viaggio del dicembre 2019 in Ucraina, mentre l’ex sindaco di New York stava raccogliendo informazioni che pensava avrebbero messo a nudo atti di corruzione dell’ex vicepresidente Joe Biden e del figlio Hunter. L’intelligence ha sollevato preoccupazioni sul ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le agenzie di intelligence statunitensi lo scorso anno hanno messo in guardia la Casa Bianca sul fatto che l’avvocato personale del presidente, Rudolph W. Giuliani, era l’obiettivo di un’operazione dell’intelligence russa, che voleva influenzarlo per alimentare la disinformazione del presidente sul conto di Joe Biden e il figlio Hunter. È lo scoop pubblicato dal Washington Post. Il giornale, citando alcune fonti (comprese le comunicazioni intercettate), riporta che i rapporti di Giuliani con persone legate all’intelligence russa sono iniziati durante un viaggio del dicembre 2019 in Ucraina, mentre l’ex sindaco di New York stava raccogliendo informazioni che pensava avrebbero messo a nudo atti di corruzione dell’ex vicepresidente Joe Biden e del figlio Hunter. L’intelligence ha sollevato preoccupazioni sul ...

Ultime Notizie dalla rete : servizi russi I servizi russi di nuovo in campo per aiutare Trump a vincere le elezioni Linkiesta.it Massiccio bombardamento russo su campi addestramento terroristi in Siria

Massiccio bombardamento russo ai campi di addestramento dei terroristi in Siria. Si addestravano per poi participare al conflitto in Nagorno Karabah.

