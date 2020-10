I minuti di cottura della pasta? Nasce un movimento perché siano grandi e visibili (Di venerdì 16 ottobre 2020) È tempo invece di far partire una rivoluzione non violenta (a pranzo o a cena, fate vobis) dalla cara vecchia pasta. E iniziando dalle confezioni che la contengono. Le informazioni più difficili da trovare gli importantissimi «minuti di cottura», nascosti sui bordi, scritti in caratteri piccoli, e ogni volta, se si cambia marca, in una posizione diversa. Da qui una provocazione, in apparenza divertente, ma in realtà serissima di un agenzia torinese – la Hub09 Brand People – che ha lanciato recentemente il «Movimento Grandi Minuti». Fatti non parole: i creativi hanno ridisegnato completamente, in un nuovo progetto già virale, le singole confezioni dove – prima di qualsiasi altra indicazione – campeggia, a caratteri cubitali, la scritta con i tempi di preparazione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) È tempo invece di far partire una rivoluzione non violenta (a pranzo o a cena, fate vobis) dalla cara vecchia pasta. E iniziando dalle confezioni che la contengono. Le informazioni più difficili da trovare gli importantissimi «minuti di cottura», nascosti sui bordi, scritti in caratteri piccoli, e ogni volta, se si cambia marca, in una posizione diversa. Da qui una provocazione, in apparenza divertente, ma in realtà serissima di un agenzia torinese – la Hub09 Brand People – che ha lanciato recentemente il «Movimento Grandi Minuti». Fatti non parole: i creativi hanno ridisegnato completamente, in un nuovo progetto già virale, le singole confezioni dove – prima di qualsiasi altra indicazione – campeggia, a caratteri cubitali, la scritta con i tempi di preparazione.

Panna975 : Nasce il Movimento Grandi Minuti: scopri come aderire alla campagna per ingrandire il tempo di cottura sulle confez… - MartinaMula : RT @Panna975: Nasce il Movimento Grandi Minuti: scopri come aderire alla campagna per ingrandire il tempo di cottura sulle confezioni di pa… - MogTheCat_ : RT @Panna975: Nasce il Movimento Grandi Minuti: scopri come aderire alla campagna per ingrandire il tempo di cottura sulle confezioni di pa… - OrnellaCosomati : Vabbe' ma che figata il Movimento Grandi Minuti e il suo slogan 'Pasta la Victoria Siempre'! Scopri come aderire al… - clefibeleos : Il tempo di cottura dell’orzo va dai 25 ai 30 minuti. -

Ultime Notizie dalla rete : minuti cottura Nasce il Movimento Grandi Minuti: scopri come aderire alla campagna per ingrandire il tempo di cottura sulle confezioni di pasta Linkiesta.it I minuti di cottura della pasta? Nasce un movimento perché siano grandi e visibili

E iniziando dalle confezioni che la contengono. Le informazioni più difficili da trovare gli importantissimi «minuti di cottura», nascosti sui bordi, scritti in caratteri piccoli, e ogni volta, se si ...

Solo 10 minuti per preparare una torta alta e soffice da leccarsi i baffi

Per tutti i Lettori che non vogliono rinunciare ad un delizioso momento di piacere per il palato, ecco una ricetta adatta per tutte le occasioni. La ...

E iniziando dalle confezioni che la contengono. Le informazioni più difficili da trovare gli importantissimi «minuti di cottura», nascosti sui bordi, scritti in caratteri piccoli, e ogni volta, se si ...Per tutti i Lettori che non vogliono rinunciare ad un delizioso momento di piacere per il palato, ecco una ricetta adatta per tutte le occasioni. La ...