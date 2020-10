I 95 anni di Angela Lansbury: attrice regina anche dello stile senior, a sua insaputa (Di venerdì 16 ottobre 2020) A proposito dell’ossessione per il red carpet Angela Lansbury – oggi 95enne – ha espresso alcuni anni fa un’opinione circostanziata: «Sento parlare spesso di Balenciaga, di star vestite in Balenciaga. E davvero non ho nulla contro Balenciaga, ma mi piacerebbe sapere se ci sono attori ancora in grado di recitare». Angela Lansbury: queen inconsapevole di mille look sfoglia la gallery Ecco, può una donna con un’opinione così, diciamo nella stessa categoria ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) A proposito dell’ossessione per il red carpet– oggi 95enne – ha espresso alcunifa un’opinione circostanziata: «Sento parlare spesso di Balenciaga, di star vestite in Balenciaga. E davvero non ho nulla contro Balenciaga, ma mi piacerebbe sapere se ci sono attori ancora in grado di recitare».: queen inconsapevole di mille look sfoglia la gallery Ecco, può una donna con un’opinione così, diciamo nella stessa categoria ...

RaiNews : Premio Oscar alla carriera, recita da quando ha 18 anni e la sua popolarità ha contagiato anche i social media: un… - Ettore_Rosato : Il #Covid ha fatto migliaia di vittime.Impone l’isolamento,onere pesante per le persone anziane. Nonna Angela compi… - Leonard48598239 : RT @RaiNews: Premio Oscar alla carriera, recita da quando ha 18 anni e la sua popolarità ha contagiato anche i social media: un frame di Je… - DRepubblicait : Tanti auguri Angela Lansbury: 95 anni in 60 look da vera signora (in giallo) [aggiornamento delle 01:44] - zazoomblog : Auguri Angela Lansbury la «Signora in giallo» compie 95 anni - #Auguri #Angela #Lansbury #«Signora… -