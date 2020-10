Hubie Halloween: conduttrice americana licenziata per il suo cameo nel film (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una conduttrice americana è stata protagonista di un breve cameo in Hubie Halloween, il film Netflix con Adam Sandler, e per questo motivo è stata licenziata. Alaina Pinto, conduttrice americana di 7 News, è stata licenziata a seguito del suo cameo in Hubie Halloween, film uscito questo mese su Netflix. Prendendo parte alla commedia con Adam Sandler protagonista, Pinto avrebbe violato una clausola del suo contratto di lavoro e sarebbe stata allontanata dal notiziario per questo motivo. Hubie Halloween è disponibile su Netflix dal 7 ottobre e nei giorni scorsi ha richiamato l'attenzione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Unaè stata protagonista di un brevein, ilNetflix con Adam Sandler, e per questo motivo è stata. Alaina Pinto,di 7 News, è stataa seguito del suoinuscito questo mese su Netflix. Prendendo parte alla commedia con Adam Sandler protagonista, Pinto avrebbe violato una clausola del suo contratto di lavoro e sarebbe stata allontanata dal notiziario per questo motivo.è disponibile su Netflix dal 7 ottobre e nei giorni scorsi ha richiamato l'attenzione di ...

Con la sua particina nel film Alaina Pinto, giornalista di un notiziario di Boston, ha violato il contratto con il network per cui lavorava ...

