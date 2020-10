Grande Fratello Vip | lo scherzo finisce male | concorrente si arrabbia | volano sedie VIDEO

(Di venerdì 16 ottobre 2020)Vip, la notte appena trascorsa è andata nel caos a causa di Tommaso Zorzi che ubriaco ha inscenato una dichiarazione d’amore per Oppini. Si è trattato di unoche inizialmente l’uomo aveva preso come tale reagendo con una bella risata. Poi quando l’influencer ha continuato le avances e dolci parole nei confronti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Questa volta, pare che in piena notte sia scoppiata una furiosa lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a causa di uno scherzo poco gradito.Tommaso Zorzi ha colpito ancora. L’influencer milanese, complice qualche bottiglia di vino gentilmente fornita dal GF Vip, ha fatto uno scherzo a Francesco Oppini. La burla, che è andata per le lunghe ...