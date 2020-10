Grande Fratello Vip | anticipazioni stasera | nuovi ingressi nella casa?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa accadràpuntata delVIP in onda questa sera, venerdì 16 ottobre 2020 su Canale 5? Ci saranno davvero? IlVip torna puntuale questa sera, venerdì 16 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5. Cosa si inventeranno Alfonso Signorini e gli autori del reality show per rendere la serata elettrizzante e ricca di emozioni? Sicuramente i concorrenti dovranno affrontare laArticolo completo: dal blog SoloDonna