Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla decima puntata del 16 ottobre: concorrenti, ultime news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la decima puntata in onda stasera, venerdì 16 ottobre, dalle ore 21,30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GFVip davvero ricca di contenuti a partire dal televoto che vede coinvolte Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando. Il televoto quest’oggi però non farà lasciare a nessuno la casa del Grande Fratello Vip come già ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo ilVip, con lain onda stasera, venerdì 16, dalle ore 21,30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GFVip davvero ricca di contenuti a partire dal televoto che vede coinvolte Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando. Il televoto quest’oggi però non farà lasciare a nessuno la casa delVip come già ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip", Tommaso si dichiara: "Francesco sono innamorato di te..." TGCOM Stasera in tv 16 ottobre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip: anticipazioni. Intanto Francesco Oppini piange davanti a tutti | VIDEO

Gf Vip, lo scherzo di Tommaso a Francesco Oppini finisce male: «Chiamo i miei legali»

E' finito molto male lo scherzo organizzato da Tommaso Zorzi a Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer milanese, dopo aver alzato decisamente il gomito durante ...

