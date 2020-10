Gli anziani e il vaccino contro il coronavirus (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono tra i più a rischio, ma spesso i vaccini si rivelano meno efficaci per loro a causa dell'invecchiamento del sistema immunitario: alcuni ricercatori vogliono provare a ringiovanirlo Leggi su ilpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono tra i più a rischio, ma spesso i vaccini si rivelano meno efficaci per loro a causa dell'invecchiamento del sistema immunitario: alcuni ricercatori vogliono provare a ringiovanirlo

mannocchia : L'arresto di Bija si inserisce nella contesa Misurata-Zawhia. Gli anziani delle due città libiche si sono riuniti s… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, oltre 100 positivi in una Rsa di Avezzano. Sono 85 gli anziani ospiti, gli altri sono operatori sanita… - AnnalisaChirico : #Obama scende in campo al fianco di #Biden e insieme puntano sugli elettori over 65. Leggi qui ?? #LaChirico - AcciaioMario : RT @QLexPipiens: Ogni cosa al suo posto: si tratta di riportare fatti. Ed è un FATTO che l'asiatica fece più di 30.000 morti, di cui circa… - Serik_tpol : @auxwolf @gaiatortora Vaccini qui da me in Puglia gli anziani e le persone a rischio sono state già vaccinate... No… -