Giro d’Italia 2020, Ulissi: “Grandioso vincere oggi, grandissimo lavoro” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro nel finale, volevo staccare i velocisti. Nella volata ero molto stanco, ma sono riuscito ad arrivare per primo. Ho messo la ruota davanti. Nel finale McNulty è stato grandioso”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Diego Ulissi, corridore dell’UAE Team Emirates, vincitore della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 con arrivo a Monselice dopo 192 km. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Abbiamo fatto unlavoro nel finale, volevo staccare i velocisti. Nella volata ero molto stanco, ma sono riuscito ad arrivare per primo. Ho messo la ruota davanti. Nel finale McNulty è stato grandioso”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Diego, corridore dell’UAE Team Emirates, vincitore della tredicesima tappa deld’Italiacon arrivo a Monselice dopo 192 km.

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - FirenzePost : Giro d’Italia: a Monselice bis di Diego Ulissi, secondo la maglia rosa Almeida - Movinaway_67 : Che noia mortale ?? il giro d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Helidon Xhinxha a Venezia Fortune Italia