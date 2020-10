Giro d’Italia 2020, tredicesima tappa: Diego Ulissi sale sull’ottovolante (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto la sua seconda tappa al Giro d’Italia 2020, l’ottava in assoluto della sua carriera. Il ciclista di Donoratico ha prevalso allo sprint su un gruppo ristretto al termine della 13ma frazione che portava la carovana rosa da Cervia a Monselice attraverso 188 km. Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), giunto secondo davanti all’austriaco Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe), ha conservato la maglia rosa portando, grazie all’abbuono di sei secondi, il suo vantaggio a 40” sull’olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb) ed a 43” sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrian McLaren). La tappa ha seguito un copione facilmente prevedibile. In partenza è andata via una fuga ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020)(UAE Team Emirates) ha vinto la sua secondaald’Italia, l’ottava in assoluto della sua carriera. Il ciclista di Donoratico ha prevalso allo sprint su un gruppo ristretto al termine della 13ma frazione che portava la carovana rosa da Cervia a Monselice attraverso 188 km. Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), giunto secondo davanti all’austriaco Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe), ha conservato la maglia rosa portando, grazie all’abbuono di sei secondi, il suo vantaggio a 40” sull’olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb) ed a 43” sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrian McLaren). Laha seguito un copione facilmente prevedibile. In partenza è andata via una fuga ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - marmanug : Vittorio Brumotti: 'Davanti alla Coppa del Giro ho avuto la sindrome di Stendhal' - SportRepubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: Ulissi fa il bis. E la maglia rosa Almeida fa la volata: è secondo -