Giro d’Italia 2020 | tappa di domani 17 ottobre | Conegliano-Valdobbiadene Altimetria | percorso | orari

domani, sabato 17 ottobre, andrà in scena la quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2020: l'insidiosa cronometro individuale di 34,1 chilometri tra Conegliano e Valdobbiadene. In quella che è stata definita la "tappa del Prosecco", il protagonista assoluto sarà il Muro di Ca' del Poggio, presente dopo soli 7 chilometri di gara. In ogni caso, non ci sarà un attimo di respiro fino alla linea del traguardo. Altimetria percorso tappa a cronometro molto impegnativa sullo sfondo dei vigneti del Prosecco. Il GPM del Muro di Ca' del Poggio, nonché primo rilevamento cronometrico, è presente dopo soli 7 chilometri circa, con una ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - antonie85321896 : RT @Tg3web: Lavoratori sfruttati, senza diritti e senza un giusto salario. In Italia le agromafie gestiscono un giro d'affari che vale quas… - UgoBaroni : RT @EnelGroupIT: La Maglia Rosa è l’energia che ci spinge a non fermarci e guardare avanti nonostante le difficoltà. Scopri le Voci fuori d… -

