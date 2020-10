Giro d'Italia 2020, tappa 13. Doppietta di Ulissi. Classifica e risultati (Di venerdì 16 ottobre 2020) La tappa 13 del Giro d'Italia 2020 fa tornare il sorriso ai colori azzurri: a vincere è infatti Diego Ulissi , che batte in volata Joao Almeida e trova così la sua personale Doppietta in questa corsa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) La13 deld'fa tornare il sorriso ai colori azzurri: a vincere è infatti Diego, che batte in volata Joao Almeida e trova così la sua personalein questa corsa ...

