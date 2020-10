Giro d’Italia 2020, sedicesima tappa: percorso e altimetria (Di venerdì 16 ottobre 2020) La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020 apre la terza e decisiva settimana della Corsa Rosa. Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo si riparte con la Udine-San Daniele del Friuli di ben 229 chilometri con un finale in circuito che potrebbe rimanere indigesto anche ai big della classifica generale. Nella prima parte i corridori dovranno affrontare i GPM di Madonnina del Domm, Monte Spig e Monteaperta, poi la parte conclusiva con tre passaggi sullo strappo di Castello di Susans (punte al 18%) e soprattutto sul Monte Ragogna (2,8 km alla media del 10,4% e punte del 16%). Dall’ultimo passaggio sulla salita al traguardo mancheranno 13 km: prima una discesa breve ma molto tecnica, poi gli strappi nel finale con l’ultimo chilometro che presenta tratti che toccano il 20%. sedicesima ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladeld’Italiaapre la terza e decisiva settimana della Corsa Rosa. Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo si riparte con la Udine-San Daniele del Friuli di ben 229 chilometri con un finale in circuito che potrebbe rimanere indigesto anche ai big della classifica generale. Nella prima parte i corridori dovranno affrontare i GPM di Madonnina del Domm, Monte Spig e Monteaperta, poi la parte conclusiva con tre passaggi sullo strappo di Castello di Susans (punte al 18%) e soprattutto sul Monte Ragogna (2,8 km alla media del 10,4% e punte del 16%). Dall’ultimo passaggio sulla salita al traguardo mancheranno 13 km: prima una discesa breve ma molto tecnica, poi gli strappi nel finale con l’ultimo chilometro che presenta tratti che toccano il 20%....

giroditalia : ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi… - giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - paoloigna1 : RT @marmanug: Vittorio Brumotti: 'Davanti alla Coppa del Giro ho avuto la sindrome di Stendhal' - Ennodeboer : RT @cyclingonlineNL: Starttijden individuele tijdrit 14e etappe Giro d'Italia - -