Giro d'Italia 2020, sedicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Giro d'Italia 2020 riprende martedì 20 ottobre con la sedicesima tappa da Udine a San Daniele del Friuli di ben 229 chilometri. Una delle frazioni più lunghe di questa edizione, non ci sono salite lunghissime ma il circuito conclusivo potrebbe lasciare il segno anche tra i big della generale. orari E TV – La partenza da Udine è prevista alle ore 10:25, mentre l'arrivo a San Daniele del Friuli è stato programmato in base alla media oraria tenuta dai corridori tra le 16:06 e le 16:50. La diretta tv della tappa è affidata a Rai Due ed Eurosport, ma sarà possibile seguire la corsa anche in diretta streaming su Rai Play, Eurosport ...

