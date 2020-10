Giro d’Italia 2020, Mauro Vegni: “Faremo dei tamponi ulteriori, corridori testati praticamente ogni giorno” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La paura è tanta, dopo ciò che è successo nel primo giorno di riposo è ovviamente aumentata. Mauro Vegni però non si sta facendo prendere dal panico e continua a predicare calma e tranquillità: il direttore del Giro d’Italia 2020 è convinto che la Corsa Rosa arriverà fino a Milano e vuol continuare a far di tutto per proseguire il cammino con la sua carovana in sicurezza. Anche oggi intervento importante, sempre riguardante i tamponi, al Processo alla Tappa: “Indipendentemente dal protocollo UCI che prevede i controlli nei giorni di riposo, anche su richiesta delle squadre, per la tranquillità dei ragazzi e di tutti, stiamo facendo ancora tamponi. Ieri a metà gruppo, stasera l’altra parte. Poi tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) La paura è tanta, dopo ciò che è successo nel primo giorno di riposo è ovviamente aumentata.però non si sta facendo prendere dal panico e continua a predicare calma e tranquillità: il direttore deld’Italiaè convinto che la Corsa Rosa arriverà fino a Milano e vuol continuare a far di tutto per proseguire il cammino con la sua carovana in sicurezza. Anche oggi intervento importante, sempre riguardante i, al Processo alla Tappa: “Indipendentemente dal protocollo UCI che prevede i controlli nei giorni di riposo, anche su richiesta delle squadre, per la tranquillità dei ragazzi e di tutti, stiamo facendo ancora. Ieri a metà gruppo, stasera l’altra parte. Poi tra ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - Brendix41 : RT @giroditalia: Stage 13 | Tappa 13 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - liceopaleocapa : Oggi, come sapete, il Giro d'Italia è passato per Rovigo. Anche un cospicuo gruppo di nostri studenti ha collaborat… -