Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Cervia-Monselice: percorso, altimetria, favoriti. Attenzione al Muro di Calaone! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quest’oggi, venerdì 16 ottobre, andrà in scena la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 192 i chilometri da affrontare tra Cervia e Monselice in quella che, sulla carta, potrebbe essere una frazione riservata alle ruote veloci del gruppo, ma che in realtà, nei suoi ultimi 37 chilometri contraddistinti dal Muro di Roccolo e quello di Calaone, potrebbe regalare delle belle sorprese. Le loro pendenze impegnative potrebbero favorire i finisseur per un’ipotetica vittoria di tappa, ma anche creare qualche insidia per alcuni big della classifica generale, che dovranno stare molto attenti. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quest’, venerdì 16 ottobre, andrà in scena la tredicesimadeld’Italia. Saranno 192 i chilometri da affrontare train quella che, sulla carta, potrebbe essere una frazione riservata alle ruote veloci del gruppo, ma che in realtà, nei suoi ultimi 37 chilometri contraddistinti daldi Roccolo e quello di Calaone, potrebbe regalare delle belle sorprese. Le loro pendenze impegnative potrebbero favorire i finisseur per un’ipotetica vittoria di, ma anche creare qualche insidia per alcuni big della classifica generale, che dovranno stare molto attenti. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA ...

giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 11 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - ZZiliani : Peccato non ci sia Zavoli. A intervistare #Ronaldo nel suo personale giro d’Europa. - Cristiano, lei è scappato dal… - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali provato da freddo e pioggia: “Giornate come queste possono costare caro”… - SpazioCiclismo : Giro d’Italia 2020, pronto il piano B se non si potesse scalare lo Stelvio: Tonale, Aprica e Mortirolo in discesa… -