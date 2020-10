Giro d’Italia 2020, Filippo Ganna per vincere la Cronometro del Prosecco: super favorito a caccia del tris! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Filippo Ganna è il grande favorito per la vittoria della Cronometro del Prosecco. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco nella quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2020, in programma sabato 17 ottobre: la Conegliano-Valdobbiadene è lunga 34,1 km e si snoda lungo un percorso particolarmente esigente, ma che il piemontese può tranquillamente domare e su cui può brillare viste le sue eccellenti doti negli sforzi contro le lancette. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha giganteggiato nella Cronometro d’apertura a Palermo e ha indossato la maglia rosa per un paio di giorni, poi ha vinto a sorpresa la quinta tappa con arrivo a Camigliatello ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)è il grandeper la vittoria delladel. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco nella quattordicesima frazione deld’Italia, in programma sabato 17 ottobre: la Conegliano-Valdobbiadene è lunga 34,1 km e si snoda lungo un percorso particolarmente esigente, ma che il piemontese può tranquillamente domare e su cui può brillare viste le sue eccellenti doti negli sforzi contro le lancette. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha giganteggiato nellad’apertura a Palermo e ha indossato la maglia rosa per un paio di giorni, poi ha vinto a sorpresa la quinta tappa con arrivo a Camigliatello ...

