Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo: “Nel podio ci credo. Domani potrei perdere 1 minuto da Joao Almeida” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domenico Pozzovivo occupa il quarto posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2020, attardato di 1’03” dalla maglia rosa indossata dal portoghese Joao Almeida. Il capitano della NTT sta pedalando molto bene e sembra essere in ottime condizioni, palesando anche un grande ottimismo ai microfoni della Rai: “Per adesso sta andando tutto bene, la squadra mi sta supportando benissimo. Penso che sia realistico sognare in un gradino del podio. Ero venuto con l’idea di tornare a fare una classifica da primi 10, poi le situazioni che si sono verificate e la mia condizione mi fanno sperare in un podio. Ora sono vicino alla maglia rosa, Domani penso che sarò lontano. Magari un giorno buono in montagna potrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)occupa il quarto posto nella classifica generale deld’Italia, attardato di 1’03” dalla maglia rosa indossata dal portogheseAlmeida. Il capitano della NTT sta pedalando molto bene e sembra essere in ottime condizioni, palesando anche un grande ottimismo ai microfoni della Rai: “Per adesso sta andando tutto bene, la squadra mi sta supportando benissimo. Penso che sia realistico sognare in un gradino del. Ero venuto con l’idea di tornare a fare una classifica da primi 10, poi le situazioni che si sono verificate e la mia condizione mi fanno sperare in un. Ora sono vicino alla maglia rosa,penso che sarò lontano. Magari un giorno buono in montagna potrà ...

