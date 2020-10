Giro d’Italia 2020, dietrofront della EF. Fabrizio Guidi: “Abbassiamo i toni, abbiamo parlato presto. Comprendo gli attacchi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sta continuando a fare discutere la richiesta della EF Pro Cycling di interrompere in anticipo il Giro d’Italia perché, a suo dire, la bolla sanitaria non è più sicura. La squadra americana ha inviato una lettera all’UCI, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha risposto picche e la Corsa Rosa è andata avanti regolarmente. La formazione ha ricevuto attacchi pesanti da più parti e oggi c’è stato un dietrofront, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Fabrizio Guidi ai microfoni della Rai: “Tutto il gruppo che è qui vuole correre, ci teniamo ad arrivare fino alla fine, gareggiando con cuore e con la voglia di vincere. Noi abbiamo uno staff medico che fa certe ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sta continuando a fare discutere la richiestaEF Pro Cycling di interrompere in anticipo ild’Italia perché, a suo dire, la bolla sanitaria non è più sicura. La squadra americana ha inviato una lettera all’UCI, ma l’Unione Ciclistica Internazionale ha risposto picche e la Corsa Rosa è andata avanti regolarmente. La formazione ha ricevuto attacchi pesanti da più parti e oggi c’è stato un, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivoai microfoniRai: “Tutto il gruppo che è qui vuole correre, ci teniamo ad arrivare fino alla fine, gareggiando con cuore e con la voglia di vincere. Noiuno staff medico che fa certe ...

