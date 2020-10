Giro d’Italia 2020: Diego Ulissi spettacolare a Monselice, arriva la seconda vittoria! Battuta in volata la maglia rosa di Almeida (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un finale scoppiettante, un percorso davvero molto bello quello della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Cervia ed arrivo a Monselice. Due strappi posti nella parte conclusiva che hanno messo fuori causa i velocisti, con i big a sfidarsi per il successo: ad imporsi è un fantastico Diego Ulissi. Doppietta, dopo il trionfo ad Agrigento, per il toscano della UAE Emirates che si è fatto trovare nel punto giusto al momento giusto, finalizzando al meglio e timbrando così per la nona volta il cartellino nella Corsa rosa. Vittoria sfiorata e gran performance per Joao Almeida che resta ovviamente in maglia rosa. Sette uomini sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Geoffrey ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un finale scoppiettante, un percorso davvero molto bello quello della tredicesima tappa deld’Italiacon partenza da Cervia ed arrivo a. Due strappi posti nella parte conclusiva che hanno messo fuori causa i velocisti, con i big a sfidarsi per il successo: ad imporsi è un fantastico. Doppietta, dopo il trionfo ad Agrigento, per il toscano della UAE Emirates che si è fatto trovare nel punto giusto al momento giusto, finalizzando al meglio e timbrando così per la nona volta il cartellino nella Corsa. Vittoria sfiorata e gran performance per Joaoche resta ovviamente in. Sette uomini sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Geoffrey ...

