Giro d’Italia 2020 | controlli quasi quotidiani fino a Milano | 5 cicli di tamponi | 3000 test per tutte le squadre Il piano completo

Il Giro d'Italia 2020 è sotto controllo in maniera estremamente stringente e si sta facendo di tutto per mantenere l'integrità della bolla sanitaria. L'obiettivo è uno solo: arrivare a Milano e concludere regolarmente la manifestazione ciclistica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, entro le ore 16.00 di ieri si sono conclusi i tamponi veloci sull'organizzazione di RCS Sport: tutti negativi. Successivamente i team dei prelevatori si sono spostati negli hotel delle squadre per effettuare, tra ieri e oggi, sia i tamponi veloci che quelli molecatori. Al momento è previsto un fittissimo calendario di test: domenica e lunedì tamponi molecolari Rt-Pcr per tutti (come da protocollo

