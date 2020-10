Giovedì 15 Ottobre 2020 – 266ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 16 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha respinto la questione pregiudiziale QP1, a firma del Gruppo FIBP, in ordine al disegno di legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Dopo l’illustrazione del sen. Vitali (FIBP), sono intervenuti contro la pregiudiziale i sen. Grimani (IV), Valeria Valente (PD) e Mautone (M5S) e, a favore della stessa, il sen. Malan (FIBP). L’Assemblea ha proseguito l’esame congiunto del ddl n. 1721, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019, e connessi Doc LXXXVI n. 3 e Doc LXXXVII n. 3, Relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relative all’anno 2019. Nella ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 ottobre 2020)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha respinto la questione pregiudiziale QP1, a firma del Gruppo FIBP, in ordine al disegno di legge di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Dopo l’illustrazione del sen. Vitali (FIBP), sono intervenuti contro la pregiudiziale i sen. Grimani (IV), Valeria Valente (PD) e Mautone (M5S) e, a favore della stessa, il sen. Malan (FIBP). L’Assemblea ha proseguito l’esame congiunto del ddl n. 1721, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019, e connessi Doc LXXXVI n. 3 e Doc LXXXVII n. 3, Relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relative all’anno 2019. Nella ...

