Giornata mondiale dell’alimentazione | insieme per l’uguaglianza alimentare

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La centralità del cibo nella programmazione delle politiche immediate e future da mettere in campo, soprattutto in una fase emergenziale difficile da gestire come quella causata dal Covid-19, impone delle riflessioni accurate. Oggi è la 75°dell’alimentazione, attraverso cui la FAO, con il tema “Coltivare, nutrire, preservare.. Le nostre azioni sono il nostro futuro”, intende ribadire la necessità e l’importanza di un futuro fatto di uguaglianze alimentari e dignità per tutti. Sono ancora troppi i Paesi che soffrono la fame o hanno serie difficoltà nel rendersi autonomi nelle produzioni. Non a caso il premio Nobel quest’anno è andato al “Word Food Program”, per ricordare a tutti noi la centralità di un tema ...