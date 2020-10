Giorgio Manetti e Tina Cipollari si sono rivisti a Firenze | il loro rapporto oggi

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 16 ottobre 2020)si incontrano per caso a, i due si salutano affettuosamente L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donnesi, un incontro casuale che è stato paparazzato dal settimanale Nuovo, nel nuovo numero in edicola da ieri 15 ottobre 2020. Durante ilincontro i due erano in compagnia deirispettivi fidanzati. L’opinionista di Uomini e Donne era insieme a Vincenzo Ferrara, dopo la rottura con l’ex maritoha voltato pagina con il ristoratore fiorentino. Lastoria d’amore, ...