Ginnastica artistica | la Serie A e il trampolino verso gli Europei Le Fate e i big dell’Italia puntano all’unica gara internazionale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si ritorna in pedana dopo quasi otto mesi di assenza forzata a causa dell’emergenza sanitaria. La pandemia ha bloccato l’attività agonistica e ha messo al palo la, uno degli sport più colpiti da questa situazione. Finalmente si affacciano le gare all’orizzonte, si ripartirà sabato 17 ottobre con la terza tappa dellaA, in programma al PalaVesuvio di Napoli. Si tratterà di un appuntamento importante per tutti gli atleti italiani, cruciale per ritrovare il feeling con gli attrezzi davanti a una giuria e per magari mostrare qualche novità studiata negli ultimi mesi. I ginnasti che prenderanno parte al massimo campionato italiano a squadre hanno sicuramente degli obiettivi come quelli di qualificarsi alla Final Six o di salvarsi, ma ovviamente in pedana vedremo ...