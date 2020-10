Gianni Savio | “La EF ha chiesto di interrompere il Giro d’Italia | vergognoso e inopportuno | mancano di rispetto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ald’Italia 2020 si continua a discutere della richiesta della EF Pro Cycling, formazione che ha scritto l’UCI predendendo l’interruzione della Corsa Rosa perché la bolla sanitaria non era più sicura., team manager della Androni Giocattoli Sidermec, ha chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda ai microfoni della Rai: “Quella fatta ieri dalla EF è una dichiarazione assolutamente inopportuna, inqualificabile, totalmente vergognosa. Ritengo che sia una mancanza totale di rispetto verso l’organizzazione e anche nei nostri confronti. Come minimo avrebbero dovuto interpellare tutte le altre squadre, noi sicuramente non avremmo mai comunque condiviso la loro posizione. Indirizzarsi direttamente all’Uci per avanzare una richiesta simile è assolutamente ...