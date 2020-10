Giancarlo Antognoni | “Quella domenica di novembre il mio cuore si è fermato | ma dopo 4 mesi ho ricominciato a giocare”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino. L’ex campione della Fiorentina ha parlato un po’ di sé: “Una notte indimenticabile? Quella del mondiale ti rimane per tutta la vita. Poi ci sono anche altre notti, non moltissime nella mia carriera, però quella indelebile rimane quella di Madrid,la vittoria della Coppa del Mondo. Da bambino ero un tifoso del Milan, tutta la mia famiglia era milanista, a cominciare da mio padre, io mi sono adeguato alla situazione, la prima partita che ho visto di Serie A, a 9 anni, fu a Bologna, Bologna-Milan. Andai a vedere i rossoneri. Ho sempre sognato di ...