Ghost of Tsushima: Legends è ora disponibile! Consigli e dettagli per l'update gratuito che aggiunge la co-op (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ghost of Tsushima: Legends, la nuova modalità multigiocatore cooperativa di Sucker Punch è ora disponibile. Questa esperienza di gioco esclusivamente online, separata dalla storia per giocatore singolo, vi permette di vestire i panni di uno dei quattro guerrieri leggendari disponibili.Al momento del lancio, in questa modalità saranno disponibili due categorie di gioco: missioni della storia per due giocatori e missioni Sopravvivenza per quattro giocatori. In ogni missione Sopravvivenza, si combatte per difendere diverse posizioni su una mappa per un certo numero di turni: dovrete respingere un numero crescente di orde nemiche sempre più potenti che attaccheranno da punti predefiniti nelle zone periferiche di ogni mappa. Se il nemico mantiene il controllo di una posizione, questa sarà ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020)of, la nuova modalità multigiocatore cooperativa di Sucker Punch; ora disponibile. Questa esperienza di gioco esclusivamente online, separata dalla storia per giocatore singolo, vi permette di vestire i panni di uno dei quattro guerrieri leggendari disponibili.Al momento del lancio, in questa modalità saranno disponibili due categorie di gioco: missioni della storia per due giocatori e missioni Sopravvivenza per quattro giocatori. In ogni missione Sopravvivenza, si combatte per difendere diverse posizioni su una mappa per un certo numero di turni: dovrete respingere un numero crescente di orde nemiche sempre più potenti che attaccheranno da punti predefiniti nelle zone periferiche di ogni mappa. Se il nemico mantiene il controllo di una posizione, questa sarà ...

PlayStationIT : Ghost of Tsushima: Legends è da oggi finalmente disponibile! Scaricate subito l'aggiornamento e rivivete quest’avve… - Eurogamer_it : Disponibile ora #GhostOfTsushima Legends. - luc798 : RT @PlayStationIT: 6 consigli di gioco fondamentali per Ghost of Tsushima: Legends! - IGNitalia : Arriva oggi l'aggiornamento di #GhostofTsushima che introduce la modalità multiplayer e il New Game Plus, con tante… - PlayStationIT : 6 consigli di gioco fondamentali per Ghost of Tsushima: Legends! -

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima Legends: svelati data e ora d'uscita del DLC gratis Everyeye Videogiochi Ghost of Tsushima, online la nuova patch 1.1

Sucker Punch Productions aveva annunciato che l'attesissimo aggiornamento alla versione 1.1 di Ghost of Tsushima sarebbe stato rilasciato oggi, 16 ottobre alle 17:00. Tuttavia, la casa di svilupp ...

Ghost of Tsushima: la patch 1.12 aggiunge il DLC multiplayer Legends

Sucker Punch ha pubblicato la patch 1.12 di Ghost of Tsushima, un aggiornamento piuttosto corposo che attiva il DLC multiplayer chiamato Legends.. Sucker Punch ha pubblicato oggi la patch 1.12 di ...

Sucker Punch Productions aveva annunciato che l'attesissimo aggiornamento alla versione 1.1 di Ghost of Tsushima sarebbe stato rilasciato oggi, 16 ottobre alle 17:00. Tuttavia, la casa di svilupp ...Sucker Punch ha pubblicato la patch 1.12 di Ghost of Tsushima, un aggiornamento piuttosto corposo che attiva il DLC multiplayer chiamato Legends.. Sucker Punch ha pubblicato oggi la patch 1.12 di ...