Ghirelli (Serie C): «Eleven Sports pretendo che tutto vada alla perfezione» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di Eleven.“Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga” dice Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. “Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi... Leggi su digital-news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto daun piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di.“Dami aspetto chefunzioni, esigo precise garanzie che ciò avvenga” dice Francesco, presidente di Lega Pro. “Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi...

TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie C l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze saremo intolleranti” - #Serie #l’avvertimento #Ghir… - zazoomblog : Serie C l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze saremo intolleranti” - #Serie #l’avvertimen… - Mediagol : #SerieC, l’avvertimento di #Ghirelli: “#ElevenSports deve darci certezze, saremo intolleranti” - diegofornero : #Primavera 3 e 4 mi sembrano soluzioni interessanti per dare una bella vetrina ai giovani dei club di Serie C, conf… - WiAnselmo : #SerieC, l'avvertimento di Ghirelli: 'Eleven Sports deve darci certezze, saremo intolleranti' -