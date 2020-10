‘Gf Vip 5’ | Adua Del Vesco shock racconta un episodio traumatico della sua infanzia

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 5, l’attriceDelha deciso di confessarsi a cuore aperto nella mystery room. Alfonso Signorini ha fatto visionare alla concorrente il video relativo alla sua lineavita, in cuidei difficili momenti trascorsi in gioventù. L’attrice infatti hato di essere stata stuprata alla tenera età di 12 anni da un uomo che conosceva. Dal tormentato stupro erano derivati poi momenti di depressione. Dai momenti di tristezza, anche in relazione alle insicurezze sul suo corpo, era passata a vivere un periodo da anoressica. Fortunatamente la ragazza era riuscita a superare questi momenti e riprendere la sua vita in mano. Inoltre, proprio durante la puntata, l’attrice ha deciso di ...