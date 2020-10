Germania, coronavirus: nuovo record di contagi, oltre 7.300 in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) In totale si contano 348.557 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania, con 9.734 vittime. Stando ai dati aggiornati a ieri sono 655 i pazienti in terapia intensiva, con 329 persone che hanno bisogno di supporto respiratorio Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020) In totale si contano 348.557dall'inizio dell'emergenza sanitaria in, con 9.734 vittime. Stando ai dati aggiornati a ieri sono 655 i pazienti in terapia intensiva, con 329 persone che hanno bisogno di supporto respiratorio

MediasetTgcom24 : Germania: ristoranti chiusi alle 23, feste private limitate a 10 persone #Coronavirus - repubblica : Coronavirus, la Germania vara nuove restrizioni. Merkel dopo vertice-flop con i land: 'Contagi esponenziali, rischi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: record di morti in #Russia, 286 in 24 ore Allarme #positivi anche in #Germania, #Londra passerà al li… - angelopalmeri : A proposito della nostra fissa sulla nostra speciale incapacità e costante inferiorità rispetto agli altri 'Paesi C… - FirenzePost : Germania, coronavirus: nuovo record di contagi, oltre 7.300 in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Germania coronavirus Coronavirus: casi, terapie intensive, misure. Il confronto Italia-Germania Corriere della Sera Il quadro europeo sul Covid infine spaventa i mercati

La Germania mostra un incremento settimanale analogo a quello ... MCCONNELL REJECTS "HIGHER AMOUNT" FOR COVID-19 STIMULUS, SAYS HIS PLANNED $500 BILLION BILL IS THE APPROPRIATE RESPONSE U.S. HOUSE ...

Covid, nuovo record di contagi in Germania: 7.334 casi in 24 ore

Berlino, 16 ott. (Adnkronos/Dpa) - La Germania registra 7.334 nuovi casi di coronavirus. Un nuovo preoccupante record per il Paese. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla anche di altri 24 ...

La Germania mostra un incremento settimanale analogo a quello ... MCCONNELL REJECTS "HIGHER AMOUNT" FOR COVID-19 STIMULUS, SAYS HIS PLANNED $500 BILLION BILL IS THE APPROPRIATE RESPONSE U.S. HOUSE ...Berlino, 16 ott. (Adnkronos/Dpa) - La Germania registra 7.334 nuovi casi di coronavirus. Un nuovo preoccupante record per il Paese. Il bollettino dell'Istituto Robert Koch parla anche di altri 24 ...