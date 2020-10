Genova, a scuola con la coperta: finestre aperte contro il virus. Ma per la Azzolina va tutto bene (video) (Di venerdì 16 ottobre 2020) A scuola con la coperta. Succede a Genova, dove per scongiurare la circolazione del virus con l’epidemia da Covid in fase acuta, si sta a lezione con le finestre aperte. Durante tutto l’orario scolastico. Ora, però, gli studenti cominciano ad avere freddo. Sui social monta la polemica: ed è il caos. Del resto ormai si va in ordine sparso. E non perché il governatore De Luca, in assenza di provvedimenti, sceglie di agire in nome e per conto della regione da lui amministrata e chiude le scuole per 2 settimane. Ma perché, a fronte di un sistema di fatto “negazionista” – la ministra grillina continua a smentire il fatto che il virus circoli tra i banchi in maniera significativa – ogni istituto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Acon la. Succede a, dove per scongiurare la circolazione delcon l’epidemia da Covid in fase acuta, si sta a lezione con le. Durantel’orario scolastico. Ora, però, gli studenti cominciano ad avere freddo. Sui social monta la polemica: ed è il caos. Del resto ormai si va in ordine sparso. E non perché il governatore De Luca, in assenza di provvedimenti, sceglie di agire in nome e per conto della regione da lui amministrata e chiude le scuole per 2 settimane. Ma perché, a fronte di un sistema di fatto “negazionista” – la ministra grillina continua a smentire il fatto che ilcircoli tra i banchi in maniera significativa – ogni istituto ...

La società partecipata del Comune di Genova, specializzata in onoranze e ... Giugno è ipotecato dalle scuole, per i saggi di fine stagione. Quest'anno abbiamo perso tutte queste attività ...

