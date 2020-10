Genoa, Pjaca e Luca Pellegrini negativi al Coronavirus: il comunicato del club (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il temporale, in casa Genoa il sole sembra ormai pronto a tornare a splendere. I rossoblu stanno infatti lentamente recuperando tutti i giocatori risultati positivi al Covid-19, che potranno finalmente tornare a disposizione del tecnico Rolando Maran. Dopo Marchetti, Perin, Radovanovic, Behrami, Biraschi, Melegoni, Schone e Zajc, anche Marko Pjaca e Luca Pellegrini sono risultati negativi al Coronavirus. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Genoa Cfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità”. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il temporale, in casail sole sembra ormai pronto a tornare a splendere. I rossoblu stanno infatti lentamente recuperando tutti i giocatori risultati positivi al Covid-19, che potranno finalmente tornare a disposizione del tecnico Rolando Maran. Dopo Marchetti, Perin, Radovanovic, Behrami, Biraschi, Melegoni, Schone e Zajc, anche Markosono risultatial. Di seguito ilufficiale del: “IlCfc comunica chee Markosono risultatial Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità”.

