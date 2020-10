Genoa, Maran: “Dispiace sentirci dire che siamo stati negligenti. A Verona per vincere” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del ritorno in campo del Genoa, che lunedì tornerà in campo dopo la partita saltata con il Torino e sfiderà l'Hellas Verona. Il tecnico del Grifone si è detto comunque fiducioso: "Nonostante i problemi di rosa andremo a Verona per vincere".LE PAROLE DI Marancaption id="attachment 1028287" align="alignnone" width="1024" Maran, getty images/captionSULLA SITUAZIONE CONTAGI - "Ci siamo sentiti dire che siamo stati negligenti - ha detto scontento Maran - io credo che ci siamo comportati in modo molto professionale. La situazione è delicata, valutiamo giorno dopo giorno e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolandoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del ritorno in campo del, che lunedì tornerà in campo dopo la partita saltata con il Torino e sfiderà l'Hellas. Il tecnico del Grifone si è detto comunque fiducioso: "Nonostante i problemi di rosa andremo aper vincere".LE PAROLE DIcaption id="attachment 1028287" align="alignnone" width="1024", getty images/captionSULLA SITUAZIONE CONTAGI - "Cisentitiche- ha detto scontento- io credo che cicomportati in modo molto professionale. La situazione è delicata, valutiamo giorno dopo giorno e ...

ItaSportPress : Genoa, Maran: 'Dispiace sentirci dire che siamo stati negligenti. A Verona per vincere' - - STOCALCIO1 : ?? Genoa, guariscono anche Pellegrini e Pjaca: il terzino e l'attaccante sono appena tornati a disposizione di miste… - LiguriaNotizie : Verona-Genoa, Maran: Allenamenti surreali in questo clima - BabboleoNews : #Calcio, #serieA. Buone notizie per il #Genoa e per mister #Maran in vista della sfida di lunedì contro il Verona.… - TuttoFanta : ?? #GENOA, altri due guariti dal #Covid19: #Pjaca e #Pellegrini tornano a disposizione di Maran ??… -