Genoa, il portiere Perin: "Non sono un untore. Siamo professionisti, il virus si può prendere in tanti modi"

Intervistato da "Repubblica', il portiere del Genoa Mattia Perin si sfoga, dopo essere stato uno dei 18 giocatori contagiati del Grifone, la squadra più colpita della Serie A. 'Non sono l'untore del calcio italiano'.

