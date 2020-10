Gatto conquista TikTok bevendo l’acqua dalla brocca come se fosse umano (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) TikTok, il social più in voga del momento, non smette di regalarci VIDEO incredibili e esilaranti. In questo social la community può caricare VIDEO personali di qualsiasi tipo, da challenge a VIDEO divertenti, da imitazioni fino a filmati di simpatici gattini. Si, perché i gatti sono i protagonisti di moltissimi VIDEO caricati dagli utenti. Tra i tanti c’è un VIDEO in particolare che ha suscitato ilarità ma anche stupore in tutti coloro che l’hanno visto, scatenando rapidamente la diffusione di questo filmato. Nel VIDEO in questione, caricato dall’utente @tamayu, si vede un Gatto arancione, come il celebre micio della tv Garfield, bere da un dispenser. credit: Twitter/Nonsense ... Leggi su virali.video (Di venerdì 16 ottobre 2020), il social più in voga del momento, non smette di regalarciincredibili e esilaranti. In questo social la community può caricarepersonali di qualsiasi tipo, da challenge adivertenti, da imitazioni fino a filmati di simpatici gattini. Si, perché i gatti sono i protagonisti di moltissimicaricati dagli utenti. Tra i tanti c’è unin particolare che ha suscitato ilarità ma anche stupore in tutti coloro che l’hanno visto, scatenando rapidamente la diffusione di questo filmato. Nelin questione, caricato dall’utente @tamayu, si vede unarancione,il celebre micio della tv Garfield, bere da un dispenser. credit: Twitter/Nonsense ...

fabioschiano : RT @LaMerlettaia: = per un gatto, un cane, un qualsiasi altro bestiolo è una conquista di civiltà, ma non compensa la disumanità che mostri… - SimoneBonzanini : RT @LaMerlettaia: = per un gatto, un cane, un qualsiasi altro bestiolo è una conquista di civiltà, ma non compensa la disumanità che mostri… - nonmipare : RT @LaMerlettaia: = per un gatto, un cane, un qualsiasi altro bestiolo è una conquista di civiltà, ma non compensa la disumanità che mostri… - LaMerlettaia : = per un gatto, un cane, un qualsiasi altro bestiolo è una conquista di civiltà, ma non compensa la disumanità che… - CorrNazionale : Memphis, il gatto con due nasi, alla conquista del web: la sua missione è far capire al mondo quanto possono essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto conquista Cina, il gatto senza biglietto scortato fuori dal treno conquista i social Rai News Cina, il gatto senza biglietto scortato fuori dal treno conquista i social

16 ottobre 2020Le immagini di un gatto scortato fino all'uscita del treno da un diligente controllore stanno facendo il giro dei social. Il video arriva dalla Cina ed è stato pub ...

Luca Argentero conquista Hollywood: remake americano in arrivo per ‘Doc. Nelle tue mani’

Nel 2007 conquista tutti con Saturno contro di Ferzan Ozpetek ... Titolo bellissimo… Al cinema lo rivedremo in Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di morto, il sequel più atteso dell’anno ...

16 ottobre 2020Le immagini di un gatto scortato fino all'uscita del treno da un diligente controllore stanno facendo il giro dei social. Il video arriva dalla Cina ed è stato pub ...Nel 2007 conquista tutti con Saturno contro di Ferzan Ozpetek ... Titolo bellissimo… Al cinema lo rivedremo in Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di morto, il sequel più atteso dell’anno ...