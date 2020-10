Gatto che miagola sempre: ecco cosa ci vuol dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) Hai un Gatto che miagola sempre, o almeno molto spesso? Il miagolio del Gatto è chiaramente uno dei suoi modi di comunicare: l’amico felino ne ha diversi, e quello forse più sviluppato è il suo “body language”, ovvero il linguaggio del corpo che gli serve innanzitutto per comunicare con i suoi simili. Ma molti gatti amano anche “chiacchierare”, alternando miagolii molto diversi tra di loro e dando la sensazione di volerci parlare. Di certo c’è una sorta di “adeguamento” all’umano nella frequenza dei miagolii dei gatti, che ci ascoltano e in un certo senso adattano il proprio linguaggio per facilitare la comunicazione con i propri padroni. Se il tuo Gatto miagola sempre, e lo fa in maniera ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020) Hai unche, o almeno molto spesso? Il miagolio delè chiaramente uno dei suoi modi di comunicare: l’amico felino ne ha diversi, e quello forse più sviluppato è il suo “body language”, ovvero il linguaggio del corpo che gli serve innanzitutto per comunicare con i suoi simili. Ma molti gatti amano anche “chiacchierare”, alternando miagolii molto diversi tra di loro e dando la sensazione di volerci parlare. Di certo c’è una sorta di “adeguamento” all’umano nella frequenza dei miagolii dei gatti, che ci ascoltano e in un certo senso adattano il proprio linguaggio per facilitare la comunicazione con i propri padroni. Se il tuo, e lo fa in maniera ...

fanpage : ?? Caso Casoria Cosa rischia ora il ragazzo che ha dato il calcio al gatto e messo il video su TIK Tok - ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - mysoftmochii : @y0ongl3s ne ho 18 e il massimo che posso fare è baciare il mio gatto - astroitaly6 : I ragazzi hanno parlato anche di vari anime: Tokyo Ghoul, Bakugan, Beyblade, Digimon, Card Captor Sakura, Zoids. J… - francoamicucci1 : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… -