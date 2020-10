Gasperini | «Covid? Dobbiamo conviverci senza fermarci»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «Ilcolpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto chee anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti». Alla vigilia della gara contro il Napoli, l’allenatore dell’Atalanta Gian Pierospiega che la Serie A non deve fermarsi. «Bergamo è stata un esempio di come … L'articolo: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bergamo ha dato un esempio in questo senso'. Alla vigilia della gara contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini spiega che la serie A non deve fermarsi per la pandemia. Bergamo ...La premessa è di quelle che sanno di novità ma non di sorpresa: «Ilicic parte con noi». Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta ritrovano ufficialmente il fuoriclasse ...