Galli: “Siamo nelle peste, tra 15 giorni sarà come in Francia. Rivedo stesse scene di marzo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, Galli: “Siamo nelle peste, tra 15 giorni sarà come in Francia” La situazione a Milano è allarmante. Il capoluogo lombardo, già durante colpito dall’epidemia nei mesi di marzo e aprile, si ritrova ad affrontare una seconda ondata in una situazione che potrebbe diventare “esplosiva“ secondo quanto ha dichiarato il Primario di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano, Emanuele Catena. Con l’aumentare dei contagi aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno, in Lombardia, il numero dei degenti è salito di 81 unità, portando il totale a 726. “Guardi, siamo nelle peste. Sto cercando di ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus,: “Siamo, tra 15saràin” La situazione a Milano è allarmante. Il capoluogo lombardo, già durante colpito dall’epidemia nei mesi di marzo e aprile, si ritrova ad affrontare una seconda ondata in una situazione che potrebbe diventare “esplosiva“ secondo quanto ha dichiarato il Primario di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano, Emanuele Catena. Con l’aumentare dei contagi aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno, in Lombardia, il numero dei degenti è salito di 81 unità, portando il totale a 726. “Guardi, siamo. Sto cercando di ...

mik4_5 : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… - BinaryOptionEU : RT '#Galli: 'Siamo nelle peste, tra 15 giorni sarà come in Francia' - RandonTizi : RT @Adnkronos: #Galli: 'Siamo nelle peste, tra 15 giorni sarà come in Francia' - ILNAZIONALISTA3 : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… - Uomodellastrad1 : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli “Siamo Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep