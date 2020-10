Furto in abitazione in Valle Caudina: i carabinieri individuano il responsabile (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – I carabinieri della Stazione Cervinara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di Furto aggravato e Indebito utilizzo di carta bancomat. L’indagine condotta dai militari dell’Arma prende spunto dalla denuncia di Furto perpetrato all’interno di un’abitazione. Grazie all’attività sviluppata dai carabinieri, svolta attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si riusciva all’identificazione del presunto responsabile che, utilizzando indebitamente la carta bancomat della vittima, aveva effettuato prelievi da uno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Idella Stazione Cervinara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo, ritenutodiaggravato e Indebito utilizzo di carta bancomat. L’indagine condotta dai militari dell’Arma prende spunto dalla denuncia diperpetrato all’interno di un’. Grazie all’attività sviluppata dai, svolta attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si riusciva all’identificazione del presuntoche, utilizzando indebitamente la carta bancomat della vittima, aveva effettuato prelievi da uno ...

