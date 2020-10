FS Italiane: sciopero del personale 22-23 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 di venerdì 23 ottobre 2020. Lo rende noto una comunicazione ufficiale. Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del Gruppo FSin adesione a unogenerale, dalle ore 21.00 di giovedì 22alle ore 21.00 di venerdì 232020. Lo rende noto una comunicazione ufficiale.

Agenparl : FS ITALIANE: SCIOPERO DEL PERSONALE 22-23 OTTOBRE 2020 - COMUNICATO STAMPA - - RobertoTerenzi1 : @Fragment_84 @borghi_claudio Veramente io mi riferivo a un sano e vecchio sciopero come si faceva una volta, tutti… - evelynb75 : Oggi è sciopero nazionale per il #clima in più di 100 città italiane. Silvestrini: «La spinta dal basso dei #FFF sa… - Zetabellaregna : RT @ansa_ambiente: Scendono di nuovo in piazza, in tutte le città italiane, gli attivisti di #FridaysForFuture, il movimento ispirato da #G… - iltirreno : Flash mob in 100 città italiane. Uno sciopero 'dalla scuola o dal lavoro per inchiodare le persone al potere di fro… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiane sciopero FS Italiane: sciopero del personale 22-23 ottobre Teleborsa Benevento: saldate le spettanze al personale del servizio 118

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha reso noto "che nella giornata odierna ... prima di avviare le procedure di agitazione e di sciopero, almeno “una normale richiesta di ...

Trasporti: Fs, sciopero del personale il 22 e 23 ottobre

E' stato proclamato oggi da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS italiane in adesione a ...

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha reso noto "che nella giornata odierna ... prima di avviare le procedure di agitazione e di sciopero, almeno “una normale richiesta di ...E' stato proclamato oggi da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS italiane in adesione a ...