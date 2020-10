Frosinone-Ascoli | cambia l’orario del match

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Cambio di orario per ilfraed. Come si legge in una nota diffusa dalla Lega di Serie B, la partita inizialmente prevista alle ore 14:00, inizierà alle ore 19:00. Questo a causa del comunicato diramato dei ciociari riguardante un caso di positività al Covid. L'articolol’orario delproviene da Alfredo Pedullà.

