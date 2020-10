Francia | Florenzi di nuovo in gol | poker Psg al Nimes

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - Alessandrosegna ancora. L'ex capitano della Roma ha trovato la via della porta per la seconda volta consecutiva con la maglia del PSG firmando il momentaneo 2-0. Dopo ...

Alessandro Florenzi segna ancora. L'ex capitano della Roma ha trovato la via della porta per la seconda volta consecutiva con la maglia del PSG firmando il momentaneo 2-0. (ANSA) ...FRANCIA - Il Rennes di Rugani ... in gol al 32' e all'83', dalla seconda rete francese di Florenzi, partito titolare come terzino destro e opportunista sotto porta per sigillare il vantaggio, e dal ...