Francia, decapitato professore vicino a Parigi: aveva mostrato caricature di Maometto in classe. Ucciso l'aggressore (Di venerdì 16 ottobre 2020) vicino Parigi, in Francia, un uomo ha urlato «Allah akbar» e, armato di coltello, ha decapitato un insegnante. L'aggressore poi è stato Ucciso. E la procura antiterrorismo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 ottobre 2020), in, un uomo ha urlato «Allah akbar» e, armato di coltello, haun insegnante. L'poi è stato. E la procura antiterrorismo...

fanpage : Francia, insegnante decapitato vicino Parigi: “Ha mostrato in classe le caricature di Maometto” - Corriere : Francia, prof decapitato in strada: mostrò in classe le vignette di Charlie Hebdo. Ucc... - MichelaMarzano : Professore decapitato in Francia per aver parlato in classe della libertà di espressione e aver mostrato le caricat… - chrcapuano : RT @fanpage: Francia, insegnante decapitato vicino Parigi: “Ha mostrato in classe le caricature di Maometto” - Affaritaliani : Mostrò vignette di Maometto in classe Prof decapitato in strada vicino a Parigi -