Franceska Pepe sta male? Le sue parole fanno preoccupare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo . Franceska Pepe ha fatto preoccupare un po’ tutti per alcune sue parole dette sui social network. Ma che cosa le è successo? Franceska Pepe è sicuramente una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante sia uscita dalla Casa, continua a far parlare per i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti e le sue … Leggi su youmovies (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo .ha fattoun po’ tutti per alcune suedette sui social network. Ma che cosa le è successo?è sicuramente una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante sia uscita dalla Casa, continua a far parlare per i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti e le sue …

Oldgenoa : Vittorio Sgarbi: “Io faccio sesso come un rapace. Franceska Pepe l’ho portata nel cesso per 18…- ma uno può essere… - patrikcascino98 : Io che prendo con maturità il fatto che Franceska Pepe stasera non ci sarà. #gfvip - rmcfj : Franceska Pepe manchi più che mai #GFVip - Vitto1999 : RT @jimmy_zattarin: Ma senza Franceska Pepe non c’è #GFVIP @GrandeFratello -