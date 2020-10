FOTO | Juve, il messaggio di Cristiano Ronaldo su Instagram durante la quarantena (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il suo ritorno in Italia per la quarantena "corta" il portoghese ha pubblicato uno scatto - sorridente - su Instagram Leggi su 90min (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il suo ritorno in Italia per la"corta" il portoghese ha pubblicato uno scatto - sorridente - su

heyserkanbolat : Non faccio altro che ricaricare la pagina della Juve nella speranza che venga caricato il post sull’allenamento odi… - CortezXVII : @napolista Mettetela una foto con un giocatore della Juve ogni tanto...soprattutto quando nn c'azzecca una beneamata ?????? - Gianpie50901112 : - sportli26181512 : Ronaldo in quarantena: 'Non farti ostacolare da ciò che non puoi fare': L'attaccante della Juve ha pubblicato una n… - riccrist80 : @sasosbirvale @90ordnasselA @Inter Dai meglio che copiare la campagna abbonamenti di una squadra di 4rta divisione… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Juve Juve, com'è cambiato Buffon! Guarda le FOTO Calciomercato.com Juve, CR7 vive la quarantena con il sorriso

Juve, CR7 vive la quarantena con il sorriso L'attaccante della Juventus ha pubblicato una foto dalla sua villa di Torino, dove sta trascorrendo il periodo di isolamento. Tags: calcio, Serie A, juve, ...

Ronaldo in quarantena: "Non farti ostacolare da ciò che non puoi fare"

L'attaccante della Juve ha pubblicato una nuova foto sui social seduto a bordo piscina. Il portoghese, però, sembra essere in ottima forma e lo si evince dall'ultimo post pubblicato su Instagram dove ...

Juve, CR7 vive la quarantena con il sorriso L'attaccante della Juventus ha pubblicato una foto dalla sua villa di Torino, dove sta trascorrendo il periodo di isolamento. Tags: calcio, Serie A, juve, ...L'attaccante della Juve ha pubblicato una nuova foto sui social seduto a bordo piscina. Il portoghese, però, sembra essere in ottima forma e lo si evince dall'ultimo post pubblicato su Instagram dove ...