#ForEveryonesSafety la sicurezza al centro delle auto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Immaginate un’auto intelligente che limita la velocità per mantenere il guidatore in sicurezza. O addirittura una chiave programmabile che se è un ragazzo neopatentato ad essere alla guida limita ulteriormente la velocità dell’auto. Sembra fantascienza, eppure è in questa direzione in cui si sta muovendo Volvo, azienda che dall’invenzione della cintura di sicurezza a tre punti nel 1959 ad oggi non ha mai smesso di investire nella sicurezza dei suoi guidatori. Per sottolineare ancora una volta l’importanza di prevenzione e sicurezza, si è tenuto ieri in diretta mondiale l’evento “A Million More”. con dirigenti Volvo, giornalisti, ingegneri e medici riuniti per discutere delle nuove ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Immaginate un’intelligente che limita la velocità per mantenere il guidatore in. O addirittura una chiave programmabile che se è un ragazzo neopatentato ad essere alla guida limita ulteriormente la velocità dell’. Sembra fantascienza, eppure è in questa direzione in cui si sta muovendo Volvo, azienda che dall’invenzione della cintura dia tre punti nel 1959 ad oggi non ha mai smesso di investire nelladei suoi guidatori. Per sottolineare ancora una volta l’importanza di prevenzione e, si è tenuto ieri in diretta mondiale l’evento “A Million More”. con dirigenti Volvo, giornalisti, ingegneri e medici riuniti per discuterenuove ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.