Fontana ora firma l'ordinanza: ecco la stretta sulla Lombardia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galici Alla luce dell'aumento dei casi, Attilio Fontana ha deciso di parlare ai cittadini per spiegare le proposte sul tavolo per nuove strette sul territorio L'aumento dei contagi fa paura e anche la Lombardia inizia a prendere le contromisure del caso per arginare la diffusione del coronavirus. La regione amministrata da Attilio Fontana è quella che negli ultimi giorni ha registrato il maggior numero di contagi in Italia, anche a fronte del maggior numero di tamponi eseguiti. Il governatore della Lombardia ha, quindi, indetto una conferenza stampa per spiegare le nuove misure e i prossimi passi. "L'obiettivo è ridurre le persone sul trasporto pubblico locale", ha dichiarato Attilio Fontana, spiegando così la stretta

